POL-PDKH: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Bad Kreuznach (ots) - Am Ostermontag, den 01.04.2024 kam es kurz nach 18.30 Uhr in der Fußgängerzone Bad Kreuznach in der Mannheimer Straße Ecke Kreuzstraße zu einem Überfall auf einen Passanten. Bislang zwei unbekannte Täter griffen den Passanten von hinten an und brachten ihn zu Fall. Noch auf dem Boden liegend wurde der Geschädigte weiter geschlagen. Hierbei wurden dem Passanten auch seine Tasche entrissen, ...

