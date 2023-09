Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: E-Scooterfahrer erwartet Strafverfahren

Hoya (ots)

(lam) Am Samstag, 23.09.2023, gegen 19:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Sternstraße, Liebenau. Bei dem Verkehrsunfall verlor der 28-jährige die Kontrolle über sein Elektrokleinstfahrzeug (E-Scooter) an einer Bordsteinkante und stützte alleinbeteiligt. Bei dem Sturz verletzte sich der Fahrzeugführer leicht und es kam zum Sachschaden am E-Scooter. Ein daraufhin freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,78 Promille. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme erscheint ein weiterer 23-jähriger E-Scooterfahrer an der Unfallstelle. Dieser scheint ebenfalls unter Einfluss von Alkohol zu stehen. Auch bei ihm ist der Wert des freiwillig durchgeführten Atemalkoholtests im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit (3,17 Promille). Bei beiden Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt bis zur Herstellung der Fahrtüchtigkeit untersagt und ein Strafverfahren aufgrund der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

