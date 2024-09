Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wohnungseinbruchsdiebstahl - Täter durchsuchen ganzes Haus

Löhne (ots)

(um) In den Abendstunden am Samstag (14.09.) brachen bislang unbekannte Täter in ein Haus an der Straße Im Knick in Löhne Ort ein. Die Fenster hebelten die Einbrecher auf und konnten so in das Haus gelangen. Im Inneren betraten die Diebe alle Räume und durchsuchten die Schränke und Schubladen. Die gesamten Wohnräume verließen die Täter nachdem sie alles durchwühlt hatten. Der genaue Schaden muss durch die Geschädigten, die gegen Mitternacht wieder zurückkehrten, noch zusammengetragen werden. Die Polizei bittet in diesem Fall die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zu verdächtigen Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Tatortes machen? Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

