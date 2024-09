Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Pedelec-Fahrerin bei Unfall verletzt - Polizei sucht Unfallbeteiligten oder Zeugen

Herford (ots)

(jd) Gestern (11.9.) ereignete sich um 7.55 Uhr ein Verkehrsunfall an der Bielefelder Straße. Eine 22-jährige Herforderin fuhr auf dem dortigen Radweg in Richtung Innenstadt, als sie der bisher unbekannter Fahrer eines Transporters überholte. Dieser bog unmittelbar vor der Radfahrerin in eine Grundstückseinfahrt ab, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die 22-Jährige prallte in den Transporter und stürzte auf den Radweg. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Schaden an ihrem Pedelec liegt bei rund 500 Euro. Das Verkehrskommissariat bittet den am Unfall beteiligten Fahrer des Transporters, sich zur Klärung des Sachverhaltes unter 05221/8880 zu melden. Auch Zeugen werden gebeten, Hinweise telefonisch oder auf einer der Polizeidienststellen zu übermitteln.

