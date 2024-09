Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl an Kraftfahrzeugen - Großes Rad an Sattelzug abgeschraubt

Bünde (ots)

(um) In der vorletzten Nacht stahlen bislang unbekannte Täter an einem LKW auf dem Autohof an der Osnabrücker Straße das Reserverad. Der übergroße und schwere Reifen war an einem Metallgestell unter dem Auflieger montiert. Die Diebe schraubten die Befestigungen des Rades los und konnten so das schwere Rad abtransportieren. Der Schaden dürfte mehrere hundert Euro betragen. Der Fahrer bemerkte beim Kontrollgang um das polnisch/deutsche Sattelauflieger-Gespann am gestrigen Morgen, um 06:00 Uhr die Tat. Am Abend zuvor hatte er den Wagen gegen 19:50 Uhr am Autohof geparkt. Die Polizei bittet in diesem Fall um Mithilfe. Wer hat in der Nacht etwas verdächtige Personen oder Fahrzeug am Autohof bemerkt? Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

