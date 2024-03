Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Versucht zu küssen und unsittlich berührt - Bundespolizei stellt Tatverdächtigen nach Sexualdelikt

Siegen (ots)

In einer Regionalbahn von Frankfurt am Main nach Siegen soll am vergangenen Samstag ein 42-jähriger Litauer eine 37-jährige Deutsche sexuell belästigt haben. Bundespolizisten am Bahnhof Siegen stellten den Mann und eröffneten ein Strafverfahren gegen ihn.

Der Tatverdächtige saß neben der Geschädigten und berührte diese gegen ihren Willen am Bein sowie im Intimbereich. Darüber hinaus versuchte er die sehbehinderte 37-Jährige zu küssen. Eine Zeugin (42) bemerkte den Vorfall und kam ihr zur Hilfe. Als der Zug gegen 16:05 Uhr am Bahnhof Siegen eintraf führten die Einsatzkräfte der Bundespolizei eine Identitätsfeststellung bei dem Litauer sowie ein Atemalkoholtest durch. Dieser ergab knapp 2,8 Promille. Der Alkoholisierte erhielt einen Platzverweis. Zudem leiteten die Uniformierten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung gegen ihn ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell