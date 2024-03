BPOL NRW: Drogen hinter einem Baum versteckt - Bundespolizei stellt mutmaßlichen Drogendealer

Essen - Gelsenkirchen (ots) - Am gestrigen Samstagabend (2. März) soll ein Mann in einem Drogeriemarkt in der U-Bahnstation im Hauptbahnhof Essen Ware entwendet haben. Auf frischer Tat ertappt, versuchte dieser zu flüchten und griff dabei einen Ladendetektiv mit einer Glasflasche an. Bundespolizisten fanden zudem ...

mehr