Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl von Firmengelände - Zeugen gesucht

Bünde (ots)

(jd) Gestern (10.9.) bemerkte die Mitarbeiterin einer Firma an der Osnabrücker Straße, gegen 7.00 Uhr, einen Diebstahl. Bisher unbekannte Tatverdächtige betraten den Hof der Firma und entwendeten diverse Leerrohre zur Verlegung von Glasfaser. Die Rohre in verschiedenen Größen, teils mit einem Durchmesser von rund zwei Metern, haben einen Wert von rund 30.000 Euro. Am Freitagnachmittag waren noch alle Rohre vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die zwischen Freitag, 16.00 Uhr und Dienstagmorgen etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell