POL-HF: Räuberischer Diebstahl- Täter mit Haftbefehl gesucht

Gestern, am 09.09.2024, gegen 14.00 Uhr, wurde die Polizei zum Marktkauf in Bünde gerufen. Grund war eine flüchtende männliche Person, die von einem Ladendetektiv und dem Marktleiter zu Fuß verfolgt wurde. Diese Person wurde im Vorfeld dabei beobachtet, wie sie zusammen mit einer weiteren, weiblichen Person, wie sie versuchten, gemeinschaftlich Bekleidungsgegenstände aus dem Markt zu entwenden. Nach Ansprache durch den Ladendetektiv im Kassenbereich des Marktes ließ der Mann den Beutel mit dem Diebesgut fallen und schlug mit der Faust in dessen Richtung. Dieser konnte nur durch schnelles Ausweichen einen Treffer verhindern. Während seine usbekische Begleiterin im Marktkauf festgesetzt wurde, lief der 35-Jährige in Richtung Bismarkstraße davon. Durch die eintreffenden Polizeibeamten konnte der Täter dort angetroffen und widerstandlos festgenommen werden. Nachdem er zunächst falsche Personalien angegeben hatte, stellte sich nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung heraus, dass gegen den einschlägig bekannten Mann aus Serbien ein europäischer Haftbefehl wegen diverser gleichgelagerter Delikte vorlag. Beide Beschuldigte wurden daraufhin dem Polizeigewahrsam in Herford zugeführt, wo die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernahm. Bei der Durchsuchung der beschuldigten 45-jährigen Frau wurde u. a. eine mitgeführte Axt, ein Messer und ein Schraubendreher aufgefunden und vorläufig sichergestellt.

