Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231227 - 2228 Frankfurt - Innenstadt: Bezug zur Meldung Nr. 2181 vom 12.12.2023 - Tatverdächtige nach Angriff identifiziert

Frankfurt (ots)

(dr) Wie in den Medien bekannt, kam es am Sonntag, den 10. Dezember 2023, im Bereich Dom / Römer zu einer gefährlichen Körperverletzung. Zwei bislang unbekannte Täter griffen einen 32-jährigen Mann an, welcher diese beim Rauchen in einer U-Bahn erwischt und angesprochen hatte. Am Dienstag erkannte der Geschädigte die Täter wieder.

Der 32-Jährige meldete sich gestern gegen 16:45 Uhr über den Notruf und teilte mit, die zwei Angreifer aus der Körperverletzung wiedererkannt zu haben. Während des fortlaufenden Gesprächs konnten alarmierte Polizeibeamte an die beiden Männer herangeführt und diese in der Hochstraße kontrolliert werden.

Nach Belehrung, Identitätsfeststellung und Durchführung der Maßnahnahmen wurden die zwei 31 Jahre alten Frankfurter wieder entlassen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

