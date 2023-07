Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Einbruchsdiebstählen in zwei Einfamilienhäuser

Neubrandenburg (ots)

In den vergangenen Tagen ist es zu zwei Einbruchsdiebstählen im Umkreis von Neubrandenburg gekommen, zum einen in Ihlenfeld und zum anderen in Wulkenzin.

Im Zeitraum zwischen dem 29.06.23 und dem 01.07.23 wurde in ein Einfamilienhaus in 17039 Neuenkirchen/Ihlenfeld eingebrochen. Bislang unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus verschafft und anschließend sämtliche Räumlichkeiten samt Mobiliar durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld und Schmuck im Wert von ca. 8.000 Euro entwendet.

Im Zeitraum vom 30.06.23 bis 02.07.23 drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Magnolienstraße in 17039 Wulkenzin ein. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Täter auch dieses Haus durchsucht und Schmuck und Bargeld im Wert von ca. 4.000 Euro entwendet.

Die eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren in beiden Fällen zur Spurensicherung im Einsatz. Die Ermittlungen wurden aufgenommen, wobei auch ein Zusammenhang zwischen beiden Straftaten geprüft wird. Zeugen, die im benannten Tatzeitraum verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen in Ihlenfeld und Wulkenzin festgestellt haben, melden sich bitte bei der Polizei in Friedland unter Telefonnummer 039601-300 224 oder der im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell