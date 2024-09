Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Bad Oeynhauser von mehreren Jugendlichen verletzt - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Gegen 4.50 Uhr wurden Beamte der Kreispolizeibehörde Herford am Samstag (7.9.) zum Bahnhofsvorplatz gerufen, da es hier zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein soll. Beim Erblicken des Streifenwagens löste sich ein Zusammenschluss mehrerer Personen am Bahnhof zügig auf und die Personen flüchteten in verschiedene Richtungen. Vor Ort verblieb ein offensichtlich verletzter und am Boden liegender Mann, bei dem es sich um einen 21-jährigen Bad Oeynhauser handelt. Er gab gegenüber den Beamten an, dass es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen ihm und einer ihm unbekannten Gruppe Jugendlicher gekommen sei. Sodann wurde er von mehreren männlichen Personen geschlagen und getreten. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen, die Auswertung von Videomaterial dauert noch an. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die sich zur genannten Zeit im Bereich des Bahnhofs aufhielten, sich unter 05221/8880 zu melden.

