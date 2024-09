Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Geparkter Pkw beschädigt- Verursacher entfernte sich unerkannt

Bünde (ots)

(ah) Im Zeitraum von Samstag, den 31.08.2024, 16:00 Uhr und Sonntag, den 08.09.2024, 19:30 Uhr, wurde in Bünde ein geparkter Pkw beschädigt. Der schwarze Pkw Ford stand im genannten Zeitraum in der Parkreihe an der Brunnenalle, in Fahrtichtung Mindener Straße gesehen, auf der rechten Fahrbahnseite in Höhe Haus Nr. 8. Der Pkw wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf der kompletten linken Fahrzeugseite durch Lackkratzer und Dellen beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhne von ca. 8000 EUR. An dem beschädigten Fahrzeug konnte weißer Fremdlack vom verursachenden Fahrzeug festgestellt werden. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Verkehrskommissariat Herford durchgeführt. In diesem Zusammenhang bitten wir Zeugen, die Hinweise zur Unfallflucht geben können, sich unter der Telefonnummer 05521-8880 zu melden.

