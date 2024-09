Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Kleinkraftradfahrer bei Gefahrenbremsung verletzt

Kirchlengern (ots)

(um) Gestern früh, gegen 06:45 Uhr, fuhr ein 17-Jähriger aus Löhne mit dessen Kleinkraftrad auf der B239 - Ostring in Richtung Lübbecke. Vor ihm fuhr ein LKW aus Münster. Der Klein-LKW musste verkehrsbedingt plötzlich stark abbremsen. Diesen Vorgang bemerkte der Junge Fahrer auf dem Zweirad und musste ebenfalls heftig abbremsen. Er machte sozusagen eine Gefahrenbremsung. Dabei geriet er jedoch noch an die Heckklappe des LKW und verletze sich bei dem Zusammenstoß leicht. In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf den Moment hin, der jede Fahrerin und jeden Fahrer treffen kann: Rechnen Sie immer mit dem plötzlichen Halt des Vorrausfahrenden und halten Sie genügend Abstand. Wir wollen, dass Sie sicher am Ziel ankommen. Derzeit gehen wir auf den Herbst zu und die Fahrbahn wird durch Regen und dem herabfallenden Laub verschmutzt und kann dann sogar rutschig sein. Fahren Sie insbesondere mit Zweirädern vorsichtig.

