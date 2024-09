Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auseinandersetzung im Straßenverkehr- Autofahrer geraten aneinander

Bünde (ots)

(sls) In der Nacht zu Donnerstag (5.9.) erschienen zwei Autofahrer auf der Polizeiwache in Bünde und meldeten eine Auseinandersetzung auf der Herforder Straße in Bünde. Nach bisherigen Aussagen befuhr ein 47-Jähriger BMW-Fahrer aus Bünde gegen 00.10 Uhr die Levisionstraße, als ihm kurz hinter dem Kreisverkehr mit dem Klinkstraße ein 28-jähriger Fahrer eines LKW Mercedes Actros entgegen kam.

Der Bünder wurde augenscheinlich durch das Fernlicht des LKW stark geblendet und der Fahrer aus Nordstemmen geriet kurzfristig auf die Gegenfahrbahn, so dass der BMW-Fahrer ausweichen musste. Ein Zusammenstoß konnte dadurch verhindert werden. Aufgrund der brenzligen Situation folgte der Bünder dem LKW-Fahrer, um ihn auf die Fahrweise aufmerksam zu machen.

Auf der Herforder Straße hielten beide Fahrzeuge an und es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung beider Fahrer. Während der Streitigkeiten wurde der linke Außenspiegel des LKW beschädigt und auch beide Fahrer gaben an, von jeweils dem anderen angespuckt oder mit einer Zigarette beworfen zu sein. Der 47-Jährige soll zudem eine Öldose in Richtung des LKW-Fahrers geworfen haben. Nach Beendigung der Auseinandersetzung erstatteten beide Fahrer Anzeige bei der Polizei.

Während der Anzeigenaufnahme wurde beim BMW-Fahrer deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Alco-Test verlief positiv, so dass dem Bünder entsprechende Blutproben entnommen wurden. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Sachverhaltes und den Vorwürfen hat die Kriminalpolizei Herford übernommen.

