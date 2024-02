Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Handtaschenraub

Gau-Odernheim (ots)

Am 29.02.2024 gegen 07:35 Uhr kam es auf dem Wirtschaftsweg zwischen der Albiger-Straße und der Pestalozzistraße parallel zur Bahnstraße zu einem Handtaschenraub. Der bislang unbekannte Täter näherte sich der 31-jährigen von hinten und schubste sie mit voller Wucht zu Boden. Anschließend packte er sie im Genick, drückte ihr Gesicht auf die Straße und versuchte ihr die Handtasche zu entreißen. Als dies misslang, trat ihr der Täter in die rechte Bauchseite und erlangte somit die Handtasche. Aus der Geldbörse entnahm er einen niedrigen zweistelligen Geldbetrag und warf das restliche Raubgut auf den Boden. Anschließend flüchtete der Unbekannte ins angrenzende Feld. Die 31-jährige erlitt mehrere Hämatome und Prellungen im Gesichts-und Halsbereich, sowie an Armen, Beinen und am rechten Rippenbogen. Es erfolgte eine medizinische Behandlung. Beschreibung des Täters: männlich mit ausländischen Akzent, schwarze Hose mit Seitentaschen, schwarze Schuhe. Wer Hinweise zur beschriebenen Person geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731 9110 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell