POL-PIAZ: Kontrollen zur vorbeugenden Eigentumskriminalität

Alzey (ots) - Am Mittwoch, den 28.02.2024 gegen 01:55 Uhr kommt es in der Pfalzgrafenstraße in Alzey zu einem Verkehrsunfall. Der 23-jährige Pkw-Fahrer fiel aufgrund Übermüdung in einen sog. "Sekundenschlaf" und verlor die Kontrolle über seinen Pkw. Er kam nach links von der Straße ab und kollidierte mit einer Laterne. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit, an der Laterne entstand erheblicher Sachschaden. Der Fahrer ...

