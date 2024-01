Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Körperverletzung, Widerstand, Gewahrsam

Gaggenau (ots)

Ein 43 Jahre alter Mann beschäftigte am Sonntagvormittag in einem Restaurant in der Friedrich-Ebert-Straße die Beamten des Polizeireviers Gaggenau. Zunächst soll der 43-Jährige gegen 11:15 Uhr angefangen haben, in der Gaststätte zu randalieren. Hierbei habe er wohl mittels eines Stuhles gegen eine Glasscheibe des Restaurant geschlagen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Gleichzeitig soll er sich gegenüber den Eigentümern der Gaststätte aggressiv verhalten, Beleidigungen ausgesprochen und Schlagbewegungen gegen sie ausgeführt haben. Im weiteren Verlauf soll der Mann ein Messer gezogen und die beiden Eigentümer bedroht haben. Diese konnten sich dem Geschehen jedoch entziehen und blieben nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt. Der 43-Jährige konnte letztlich von verständigten Beamten des örtlichen Polizeireviers festgenommen werden. Anschließend wurde er in Gewahrsam genommen. Hierbei leistete er bei der durchgeführten Durchsuchung massiven Widerstand. Gemäß eines anschließend durchgeführten Atemalkoholtestes, konnte bei dem Mann einen Atemalkoholwert von mehr als zwei Promille festgestellt werden. Nun erwarten den 43-jährigen Mann mehrere Strafanzeigen.

