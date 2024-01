POL-OG: Baden-Baden, Neuweier - Brand eines Toilettenhäuschens

Hügelsheim (ots) - Am Sonntag gegen 12:50 Uhr fuhr eine 61-jährige Mercedes-Fahrerin auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Stollhofen. An einer auf Rot geschalteten Lichtzeichenanlage hielten eine Chevrolet-Fahrerin und ein Ford-Fahrer ordnungsgemäß an. Eine dahinter fahrende 43-jährige Ford-Fahrerin kam offenbar gerade zum Stillstand als die Mercedes-Fahrerin ihr ...

mehr