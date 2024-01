Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hügelsheim - Verkehrsunfall mit leicht Verletzten

Hügelsheim (ots)

Am Sonntag gegen 12:50 Uhr fuhr eine 61-jährige Mercedes-Fahrerin auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Stollhofen. An einer auf Rot geschalteten Lichtzeichenanlage hielten eine Chevrolet-Fahrerin und ein Ford-Fahrer ordnungsgemäß an. Eine dahinter fahrende 43-jährige Ford-Fahrerin kam offenbar gerade zum Stillstand als die Mercedes-Fahrerin ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte und hinten auffuhr. Durch den Aufprall wurde der Ford auf die davorstehenden Autos aufgeschoben. Beide Ford-Fahrzeugführer, sowie deren Beifahrerinnen wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Kreuzungsbereich musste bis zur Räumung und Säuberung der Unfallstelle durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gesperrt werden. Wegen eines medizinischen Notfalls wurde ein Feuerwehrmann nach Erstversorgung durch Rettungskräfte in eine Klinik gebracht. Eine der leicht verletzten Beifahrerinnen wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gefahren. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 33.000 Euro beziffert.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell