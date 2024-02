Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugen gesucht

Gau-Odernheim (ots)

Im Zeitraum vom 16.02.2024 - 19.02.2024 kam es in Gau-Odernheim an der Petersberghalle sowie zweier Verteilerkästen zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffitit. Unbekannte Täter sprühten mit unterschiedlichen Farben verschiedene Graffitis wie z.B. "Polo", "Stink", "427" an Wände, Mauern, Fensterbänke und angrenzende Verteilerkästen. Des Weiteren klebten sie Aufkleber mit der Aufschrift "EFC Alzeyer Adler" an Gebäudeteile und Zäune. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731 9110 in Verbindung zu setzen.

