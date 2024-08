Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Motorradfahrer verletzt sich bei einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw

Schwelm (ots)

Am 17.08.2024 um 13.30 Uhr, befuhren der 25-jährige Ennepetaler und der 28-jährige Hagener entgegenkommend die Talstraße in Schwelm. Auf Höhe der dortigen Baustelle, scherte der Ennepetaler mit seinem Pkw mit leicht erhöhter Geschwindigkeit in den Gegenverkehr aus, um ein vor ihm fahrenden Pkw zu überholen. Der Hagener konnte ihn auf seinem Motorrad, aufgrund eines vor ihm fahrenden Pkw, nicht sehen. Der Pkw konnte noch rechtzeitig ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Der Motorradfahrer hatte keine Möglichkeit mehr auszuweichen und kollidierte frontal mit dem überholenden Ennepetaler. Schwer verletzt wurde der Hagener mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Sein beschädigtes Motorrad musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn in Fahrtrichtung Wuppertal gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell