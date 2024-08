Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Unfall nach Überholmanöver

Herdecke (ots)

Am 16.08.2024 um 08:00 Uhr befuhren eine 48- jährige Hagenerin und ein 39- jähriger Hagener hintereinander je mit ihren Pkw die Hagener Straße in Herdecke. Beide überholten auf der dortigen B54 einen anderen Verkehrsteilnehmer. Nachdem die 48- jährige wieder einscherte, verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw und kollidierte mit der Schutzplanke. Der Pkw geriet ins Schleudern. Die 48- Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

