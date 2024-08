POL-EN: Herdecke - Tankstelleneinbruch auf der Gahlenfeldstraße

Sprockhövel (ots) - Am Freitag, den 16.08.2024, in der Zeit zwischen 18 Uhr und 23.30 Uhr hebelten unbekannte Täter die Schlagläden eines Einfamilienhauses auf. Offensichtlich gelangten der oder die Täter hierdurch nicht in das Haus , brachen ihren Einbruchsversuch ab und flüchteten anschließend ohne Beute in unbekannter Richtung. Rückfragen bitte an: ...

mehr