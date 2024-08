POL-EN: Wetter: Fahrradfahrer stützt und verletzt sich schwer

Schwelm (ots) - Bargeld und Schmuck wurden bei einem Einbruch gestohlen. Unbekannte Täter hebelten am 15.08.2024 zwischen 18:30 Uhr und 23:55 Uhr die Terassentür des Einfamilienhauses in der Waldstraße auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Dort wurden Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen durchsucht. Im Anschluss flüchtete sie in unbekannte ...

mehr