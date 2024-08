Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Raubdelikt- Täter entwendet alkoholische Getränke und stößt Mitarbeiter weg.

Hattingen (ots)

Am 15.08.2024, gegen 18:40 Uhr, stellte ein Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäftes an der Thinkstraße im Geschäft einen Diebstahl von alkoholischen Getränken fest. Ein augenscheinlich männlicher Täter steckte mehrere kleine Flaschen Spirituosen in seine Hosentasche. Daraufhin ging er in Richtung Ausgang. Im Bereich des Ausgangs sollte der Täter angesprochen werden. Dabei schubste er den Mitarbeiter jedoch bei Seite und konnte so mit der Beute flüchten.

Beschrieben konnte der Täter wie folgt:

- circa 1.75 m groß - blaues T-Shirt - dunkle kurze Hose - schwarze Handschuhe

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02336-9166-6000 melden.

