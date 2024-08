Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Kollision zwischen BMW und Fahrrad- Fahrradfahrer leicht verletzt

Schwelm (ots)

Verletzt wurde ein 56- jähriger Gevelsberger bei einem Verkehrsunfall am 14.08.2024, gegen 16:00 Uhr auf der Prinzenstraße. Ein 37-jähriger Ennepetaler war mit seinem Pkw der BMW auf der Prinzenstraße in Fahrtrichtung Märkische Straße unterwegs. Er bog nach links in die Straße Am Roten Wasser ab und übersah dabei den Gevelsberger, der mit seinem Fahrrad in die Gegenrichtung unterwegs war. Trotz sofortiger Bremsung konnte der Zusammenstoß nicht verhindert werden. Der Radfahrer stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt. Er suchte eigenständig ein nagegelegenes Krankenhaus auf.

Am BMW entstand im Frontbereich ein Sachschaden in mittlerer vierstelliger Höhe.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell