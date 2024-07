POL-BOR: Gronau - Reiniger zerstört Rasen

Gescher (ots) - Tatort: Gescher, Zur Rauschenburg; Tatzeit: Nacht zum 08.07.2024; Unbekannte haben in der Nacht zum Montag in Gescher an einem geparkten Auto alle vier Reifen zerstochen. Dazu kam es auf einer Einfahrt an der Straße Zur Rauschenburg. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken (mh) M. Hüls (ao) A. ...

