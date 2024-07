Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Elektrorad bei Einbruch entwendet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Enscheder Straße;

Tatzeit: 08.07.2024, 03.40 Uhr;

Einbrecher haben aus einem Fahrradschuppen in Gronau ein Pedelec gestohlen. Um an das Elektrorad zu gelangen, hatten die Täter die Hütte auf dem Grundstück an der Enscheder Straße aufgebrochen. Videoaufnahmen der Tat zeigen drei Personen; alle drei waren schlank, einer trug ein helles Oberteil, eine graue Hose und ein dunkles Cappy, der zweite ein blaues Oberteil und eine schwarze Hose und der dritte Täter ein graues Oberteil und eine schwarze Hose. Abgespielt hat sich das Geschehen gegen 03.40 Uhr in der Nacht zum Montag. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell