Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Mutmaßliche Einbrecher flüchten

Südlohn (ots)

Tatort: Südlohn, Am Esch;

Tatzeit: 08.07.2024, 01.55 Uhr;

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in ein Wohnhaus in Südlohn eingedrungen. Ein Zeuge hatte gegen 01.55 Uhr beobachtet, dass zwei Tatverdächtige das Gebäude an der Straße Am Esch verließen. Diese waren etwa 18 bis 25 Jahre alt, schwarz gekleidet und von sportlicher Statur; einer von ihnen trug weiße Schuhe und ein Armband. Sie flüchteten in Richtung Marienstraße und stiegen dort in einen schwarzen Kleinwagen. Die Polizei bittet um Hinweise an die zuständige Kriminalinspektion I in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

