Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher-Hochmoor - Zigarettenautomat aufgehebelt

Gescher (ots)

Tatort: Gescher-Hochmoor, Velener Straße;

Tatzeit: Nacht zum 08.07.2024;

Geld und Tabakwaren haben Unbekannte in der Nacht zum Montag in Gescher-Hochmoor aus einem Zigarettenautomaten gestohlen. Um an ihre Beute zu gelangen, hatten die Täter das Gerät aufgehebelt. Es ist am Gebäude eines Imbissbetriebs an der Velener Straße angebracht. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell