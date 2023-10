Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Kirschroth, K 62 (ots)

Am 04.10.2023 gegen 16.14 Uhr befuhr der 62jähriger Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine (Schmalspurschlepper/Traktor) die K62 aus Richtung Meddersheim kommend in Fahrtrichtung Kirschroth. Ein 32jähriger Motorradfahrer befährt zur gleichen Zeit die K62 in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Kurz vor Kirschroth biegt der Traktorfahrer nach links in einen asphaltierten Feldweg ab. Der entgegenkommende Motorradfahrer kann nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kommt zum Zusammenstoß mit dem querenden Traktor. Der Kradfahrer kommt hierbei zu Fall und bleibt zunächst schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Der Verletzte wurde von einem Rettungswagen sowie dem hinzugezogenen Rettungshubschrauber versorgt und anschließend in ein Krankenhaus geflogen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde er nicht lebensbedrohlich verletzt. Am Motorrad sowie am Schmalspurschlepper entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt. Zur Unfallursache kann die Polizei Kirn derzeit noch keine abschließenden Angaben machen. Neben den bereits genannten Kräften war auch die Feuerwehr Meddersheim mit 10 Mann vor Ort.

