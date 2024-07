Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Diebstahl aus abgestelltem Wagen

Ahaus (ots)

Tatorte: Ahaus, Gerhart-Hauptmann-Straße/Burenweg;

Tatzeiten: zwischen 04.07.2024, 19.00 Uhr, und 05.07.2024, 06.30 Uhr, sowie zwischen 06.07.2024, 20.00 Uhr, und 07.07.2024, 12.00 Uhr;

In zwei geparkte Autos eingedrungen sind Unbekannte in den vergangenen Tagen im Raum Ahaus. Der erste Fall ereignete sich an der Gerhart-Hauptmann-Straße: Dort gelangten die Täter in der Nacht zum Donnerstag auf noch nicht bekannte Weise ins Innere eines Autos und entwendeten daraus eine Geldbörse. Im zweiten Fall schlugen die Täter ein Seitenfenster eines Pkw ein, entwendeten jedoch nichts aus dem Fahrzeug. Das Geschehen spielte sich in der Nacht zum Sonntag am Burenweg ab. In beiden Fällen bittet das Kriminalkommissariat in Ahaus um Hinweise unter Tel. (02561) 9260. Die Polizei erneuert in diesem Zusammenhang ihre Warnung, Wertsachen im Wagen zurückzulassen. (to)

