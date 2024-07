POL-BOR: Ahaus - Mit Radfahrer kollidiert

Velen (ots) - Tatort: Velen-Ramsdorf, Mühlenweg; Tatzeit: zwischen 05.07.2024, 17.15 Uhr, und 06.07.2024, 09.30 Uhr; In die Räume eines Geschäfts in Velen-Ramsdorf sind Unbekannte zwischen Freitagabend und Samstagmorgen eingedrungen. Wie die Täter in die Räumlichkeiten am Mühlenweg gelangt sind, ist noch nicht bekannt. Sie erbeuteten eine Geldkassette. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in ...

