Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Auf Kreuzung zusammengestoßen

Heiden (ots)

Unfallort: Heiden, Südring, Bahnhofstraße;

Unfallzeit: 06.07.2024, 15.00 Uhr;

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 85.000 Euro - so stellt sich die Bilanz eines Verkehrsunfalls dar, zu dem es am Samstag in Heiden gekommen ist. Ein 57-Jähriger war gegen 15.00 Uhr mit seinem Wagen außerorts auf der Bahnhofstraße unterwegs. Als der Borkener den bevorrechtigten Südring querte, stieß er mit dem von rechts kommenden Auto eines 55-Jährigen aus Heiden zusammen. Dieser erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Ampelanlage an der Kreuzung ausgefallen, so dass der Verkehr durch die Beschilderung geregelt wurde. (to)

