POL-BOR: Heek - Plane von Lkw aufgeschlitzt

Heek (ots) - Tatort: Heek, Stroot; Tatzeit: zwischen 05.07.2024, 20.00 Uhr, und 06.07.2024, 07.50 Uhr; Auf Kupferteile abgesehen hatten es Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Heek. Um an ihre Beute zu gelangen, waren die Täter gewaltsam in eine Lagerhalle eingedrungen. Der Tatort liegt auf einem Betriebsgelände an der Straße Stroot. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) ...

