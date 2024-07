Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Kraftstoff gestohlen

Borken (ots)

Tatort: Borken, Aechterhookstraße;

Tatzeit: zwischen 05.07.2024, 16.30 Uhr, und 06.07.2024, 07.30 Uhr;

Diesel abgezapft haben Unbekannte zwischen Freitagabend und Samstagmorgen aus einer Arbeitsmaschine in Borken. Zur Tatzeit hatte das Fahrzeug auf einer Fläche an der Aechterhookstraße gestanden. Um an den Kraftstoff zu gelangen, brachen die Täter den Tank auf. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell