Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mit Feuerwerkskörper gezündelt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Theodor-Heuss-Ring;

Tatzeit: 06.07.2024, 23.50 Uhr;

In Brand gesteckt haben Unbekannte am Samstagabend in Bocholt einen Müllcontainer. Nach ersten Erkenntnissen hatten die Täter einen Feuerwerkskörper entzündet, der die Flammen im Behälter entfachte. Dazu kam es gegen 23.50 Uhr auf einem Grundstück am Theodor-Heuss-Ring. Die Feuerwehr löschte das brennende Kunststoffbehältnis. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell