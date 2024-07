Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebstahl aus Umkleide

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Hemdener Weg;

Tatzeit: 06.07.2024, zwischen 15.00 Uhr und 21.15 Uhr;

Unbekannte haben am Samstag in einem Schwimmbad in Bocholt mehrere Spinde aufgehebelt. Die Täter entwendeten unter anderem Bargeld, das die betroffenen Gäste dort deponiert hatten. Zu der Tat in der Freizeiteinrichtung am Hemdener Weg kam es zwischen 15.00 Uhr und 21.15 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell