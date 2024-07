Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - E-Scooter gestohlen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Im Neuen Esch;

Tatzeit: 05.07.2024, zwischen 08.00 Uhr und 10.30 Uhr;

Das Kettenschloss lag noch da, der E-Scooter war jedoch verschwunden: Unbekannte haben das Fahrzeug vom Typ Segway Ninebot am Freitag in Bocholt gestohlen. Die Fahrerin hatte es gegen 08.00 Uhr am Pfosten eines Verkehrszeichens an der Straße Im Neuen Esch befestigt. Als sie gegen 10.30 Uhr zurückkehrte, fand sie den Roller nicht mehr vor. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell