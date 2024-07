Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Neustraße;

Tatzeit: 04.07.2024, 21.30 Uhr;

Am vergangenen Donnerstagabend kam es in Gronau zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehrere Beteiligten. Abgespielt hat sich der Vorfall gegen 21.30 Uhr auf der Neustraße. Mindestens eine Person wurde verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell