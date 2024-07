Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Diebstahl aus Container

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Wiegenkamp;

Tatzeit: 04.07.2024, zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr;

Auf Altmetall abgesehen hatten es am Donnerstag Unbekannte in Rhede. Nach ersten Erkenntnissen fuhren zwei Tatverdächtige mit einem weißen Van gegen 14.00 Uhr auf das Grundstück einer Firma am Wiegenkamp. Aus einem offenen Container entwendeten sie Metall und luden es in ihr Fahrzeug. Nach Zeugenangaben soll es sich um einen Mann und eine Frau gehandelt haben, beide circa 40 Jahre alt. Die Tatverdächtige habe eine stämmige Figur und sei bekleidet gewesen mit grauen Leggings. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

