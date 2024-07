POL-BOR: Gescher - Geparktes Auto angefahren

Ahaus-Alstätte (ots) - Tatort: Ahaus-Alstätte, Münsterstraße; Tatzeit: 03.07.2024, zwischen 07.00 Uhr und 19.00 Uhr; In ein Wohnhaus eingedrungen sind Unbekannte am Mittwoch in Ahaus-Alstätte. Um in das Gebäude an der Münsterstraße zu gelangen, machten sich die Einbrecher an einem Kellerfenster zu schaffen. Nach ersten Erkenntnissen haben die Einbrecher nichts entwendet. Hinweise erbittet die Kriminalinspektion I ...

mehr