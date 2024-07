Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drei Männer nach Raub flüchtig

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Bahnhofstraße;

Tatzeit: 05.07.2024, 03.15 Uhr;

Drei bisher unbekannte Täter forderten in der Nacht zum Freitag einen Gronauer auf, ihnen sein Fahrrad auszuhändigen. Als der Mann damit flüchten wollte, hielten die Unbekannten ihn fest. Sie bedrohten ihn und verletzten ihn durch Schläge und Tritte. Das Geschehen spielte sich gegen 03.15 Uhr auf der Bahnhofstraße in Gronau ab. Der Mann rief laut um Hilfe, woraufhin die Täter flüchteten. Das Fahrrad nahmen sie mit. Es handelt sich um ein schwarz-graues Trekkingrad der Marke "Giant". Auf dem Gepäckträger befand sich eine schwarze Jacke. Die Männer waren etwa zwischen 17 und 25 Jahre alt. Zwei von ihnen ca. 1,75 Meter groß und der dritte 1,80 Meter. Einer trug einen grau-schwarzen Jogginganzug, die beiden weiteren jeweils eine helle Jacke und eine dunkle Hose. Die Polizei sucht Zeugen und erbittet Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell