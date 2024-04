LPI-SHL: E-Bike aus Garage geklaut

Römhild (ots) - In der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochnachmittag machten sich bislang unbekannte Täter an einem Gartenzaun in der Schlundgasse in Römhild zu schaffen. Die Täter beschädigten und lockerten die Zaunsäulen und legten sie zum Teil um. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0106092/2024 bei der ...

