Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: PKW-Brand

Randalierer greift Polizisten an

Plettenberg (ots)

An der Reichsstraße brannte Sonntagmorgen, kurz vor 7 Uhr, ein Fiat Stilo. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt. Die Feuerwehr führte Löscharbeiten durch. Polizeibeamte sperrten hierfür kurzzeitig die B236. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. (dill)

Auf einer Privat-Feier in Köbbinghausen kam es Sonntag, gegen 00.30 Uhr, zu Streit. Ein stark alkoholisierter Gast hatte für Ärger gesorgt und sich geweigert zu gehen. Auch den Beamten gegenüber verhielt er sich uneinsichtig, aggressiv und weigerte sich, einem Platzverweis nachzukommen. Er wurde schließlich in Gewahrsam genommen. Hiergegen leistete er Widerstand. Er schlief seinen Rausch in Höhe von 1,7 Promille in einer Gewahrsamszelle aus und muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell