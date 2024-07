POL-BOR: Bocholt-Mussum - Krad im Kreisel übersehen

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Am Lönsstadion; Tatzeit: zwischen 05.07.2024, 23.55 Uhr, und 06.07.2024, 11.30 Uhr; Mit Gewalt wollten Unbekannte in ein Vereinsheim in Bocholt eindringen. Den Tätern gelang es jedoch nicht, in das Gebäude an der Straße Am Lönsstadion zu gelangen: Die Terrassentüren hielten stand. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Freitagabend und Samstagmittag. Hinweise erbittet das ...

mehr