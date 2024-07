Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Sachbeschädigungen durch Farbsprüherei und Diebstahl aus Pkw

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Viktoriastraße;

Tatzeit: zwischen 06.07.2024, 18.00 Uhr, und 07.07.2024, 09.00 Uhr;

Gleich mehrere Straftaten begingen Unbekannte in der Nacht zum Sonntag auf der Viktoriastraße in Bocholt. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe besteht vermutlich ein Zusammenhang. Um an eine Geldbörse zu gelangen, warfen die Täter die Scheibe der Beifahrertür eines geparkten Pkw mit einem Stein ein. Das Portemonnaie entwendeten sie. Außerdem beschmierten die Unbekannten einen Pkw, eine Jalousie sowie eine Hauswand mit schwarzer Farbe. In einem weiteren Fall ermittelt der Staatsschutz: Die Täter sprühten verfassungswidrige Symbole an die Fassade eines Hauses. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell