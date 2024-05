Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Einbruch in Baucontainer

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 26.05.2024, zwischen 0 Uhr und etwa 0:25 Uhr, hebelte eine bislang unbekannte Täterschaft einen Baucontainer auf dem Gelände eines Autohauses in der Straße "Am Elzdamm" in Emmendingen auf und entwendete hieraus Gartengeräte im Wert von etwa 3.500 Euro.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641 582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

RE

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell