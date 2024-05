POL-FR: Freiburg-Weingarten: Erst eingebrochen, dann Bankautomaten aufgehebelt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Freitag, 24.05.2024, 18.00 Uhr bis Samstag, 25.05.2024, 17.30 Uhr, wurde aus einer Tiefgarage in der Basler Straße ein Pedelec der Marke Bulls entwendet. Es war in der Tiefgarage an eine fest verankerte Vorrichtung angekettet. Der Diebstahlschaden beträgt über 3.000 Euro. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 07621 / 176-351 ...

